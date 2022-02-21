Смольный за неделю проверил 140 предприятий общепита, торговли и сферы услуг: выявлен 21 нарушитель

Смольный за неделю проверил 140 предприятий общепита, торговли и сферы услуг: выявлен 21 нарушитель
Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) за неделю проверили 140 предприятий Петербурга на соблюдение антиковидных мер.

Как сообщили в городском правительстве, в ходе рейда ККИ проверил 69 заведений общепита, 42 магазина и шесть организаций в сфере услуг в 14 районах Петербурга.

Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный

Меры не соблюдались в 14 точках. Среди самых частых нарушений: отсутствие СИЗ у сотрудников и QR-кодов, у посетителей не проверялись COVID-сертификаты, не было дистанции в полтора метра между столиками.

Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный
Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный

В ночь с пятницы на субботу сотрудники ККИ провели рейд по общепиту. Семь точек из 23 проверенных нарушили запрет на работу после полуночи. Нарушения стандарта санитарной безопасности допущены в ресторанах, кальянных и барах.

Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный
Меры не соблюдались в 21 предприятии. Фото: Смольный

В отношении нарушителей возбуждены административные производства. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кафе и рестораны Петербурга и Ленобласти снова начали работать до двух ночи.

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