Что делать петербуржцам, чтобы QR-код по антителам появился на Госуслугах

Жителям Северной столицы рассказали, что делать, чтобы QR-код по антителам появился на портале Госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в понедельник, 21 февраля.

Информацию по данному вопросу предоставил глава комитета по здравоохранению города на Неве Дмитрий Лисовец. Он объяснил план действия петербуржцев, которые перенесли COVID-19 и теперь хотят получить QR-код по антителам.

Лисовец заявил, что необходимо быть внимательным, когда выбираешь лабораторию для сдачи теста на антитела. Важно посетить именно то учреждение, которое передает информацию на портал госуслуг. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Также председатель комитета рассказал, что после исследования придется ждать появления результатов в личном кабинете на сайте госуслуг.

«Когда они появятся, появится и окно «сгенерировать сертификат». Далее пациент, нажав на соответствующую кнопку, в течение трех дней этот сертификат получит», — констатировал Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, как дистанционно открыть больничный. Врач позвонит по видеозвонку.