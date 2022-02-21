Экс-начальнику Кингисеппской таможни дали 8 лет за получение взятки в 27 тыс. долларов

Бывшему начальнику Кингисеппской таможни юридические лица передавали взятки общей суммой 27 тыс. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области в понедельник, 21 февраля.

Дзержинский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы, а также к штрафу в размере более 3,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет.

Согласно материалам дела, бывший начальник таможни Северо-Западного таможенного управления, получил в 2016 году от нескольких юридических лиц взятку в 27 тысяч долларов.

Средства экс-начальнику передавались за беспрепятственные перемещения товаров через таможню, а также за уклонение от уплаты пошлин и платежей. Кроме этого, фигурант дела оказывал и общее покровительство.

Задержать таможенника удалось в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по делу о крупной взятке задержан еще один сотрудник Северо-Западной таможни.