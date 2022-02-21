Раскрыты пугающие подробности смерти актрисы Евгении Брик

Пугающие подробности последних дней жизни российской актрисы Евгении Брик рассказала ее коллега по цеху артистка Мария Миронова.

Миронова обо всем поведала в эфире программы «Ты не поверишь!». По ее словам, 40-летняя Брик скрывала болезнь до последнего и не думала признаваться в этом общественности. По словам актрисы, Евгения желала запомниться зрителю цветущей и здоровой женщиной. Она очень не хотела расстраивать или пугать чужих людей своими проблемами. Менее всего Брик хотела стать предметом пристального внимания средств массовой информации.

Все коллеги Евгении считали ее очень красивым и успешным человеком. Фанаты такой и запомнили женщину. Отмечается, что после ее кончины не появился культ личности актрисы. Так, не возникло желания называть ее именем улицы или присуждать ей звание Народной артистки. Такое, к слову, случилось после смерти Юлии Началовой.

Мария Миронова рассказала, что после смерти Евгении ее супруг, режиссер Валерий Тодоровский, самостоятельно принялся за воспитание их общей дочери Зои. В скором времени близким родственникам предстоит разделить наследство Евгении Брик. Отмечается, что здесь не должны возникнуть проблемы, потому как близкие люди артистки весьма порядочные люди.

Напомним, что у скончавшейся на 41-м году жизни Евгении осталась мама, 12-летняя дочь и супруг. В принципе, все семейство в равной степени может рассчитывать на доли от имущества, которое осталось после смерти знаменитости.

Благо, скандалов не ожидается. Однако муж Брик все же появился в нескольких телевизионных шоу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прощание с актрисой Евгенией Брик, ушедшей из жизни на 41-ом году, состоялось в Лос-Анджелесе.