Пункты вакцинации в торговых центрах Петербурга могут закрыть

В Петербурге могут закрыть пункты вакцинации в торговых центрах и других местах, где посещаемость пациентов сократилась. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить работу пункта не в режиме «1 человек в час», а более-менее плановом и загруженном формате. При этом специалисты ориентируются не только на показатели последних трех недель, когда зафиксировано снижение темпов вакцинации.

Глава комитета напомнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что сейчас действует требование Минздрава о том, что делать прививки должны медорганизации, включенные в территориальную программу государственных гарантий. Поэтому частные клиники, не работающие в рамках ОМС, после использования всех запасов вакцин от коронавируса, перестанут вакцинировать посетителей.

Напомним, с 21 февраля взрослые смогут снова проходить осмотры и диспансеризацию, получать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, будет разрешено проведение медицинских осмотров детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме. Петербургским кафе, ресторанам и концертным залам разрешат работать до двух часов ночи.