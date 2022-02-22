Князь Монако Альбер II рассказал о состоянии госпитализированной жены

Князь Монако Альбер II рассказал о состоянии госпитализированной жены
Князь Монако Альбер сделал короткое заявление. Фото: сайт Кремля

Княгиня Монако Шарлен в скором времени может вернуться к своей семье и, возможно, исполнению служебных обязанностей. О состоянии ее здоровья рассказал князь Монако Альбер II.

Шарлен уже несколько месяцев находится на лечении в частной больнице под наблюдением медиков. Проблемы со здоровьем возникли у нее после заражения некой инфекцией во время посещения ЮАР весной 2021 года. Правитель Монако сделал короткое заявление о состоянии госпитализированной супруги для газеты Monaco Matin.

Как сообщил журнал Elle, князь заявил, что Шарлен чувствует себя намного лучше. Он также выразил надежду, что очень скоро оан вернется в княжество.

В конце января дворец Монако описал состояние княгини как «удовлетворительное и очень обнадеживающее», при этом отмечалось, что полное выздоровление должно занять еще несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о состоянии заболевшего коронавирусом Владимира Жириновского.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

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