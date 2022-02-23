В марте россиян осчастливят выплатой по 2 600 рублей

Жителям Российской Федерации должны дополнительно дать по 2 600 рублей к пенсии с марта.

Некоторым пожилым гражданам России могут выплатить денежные средства. По среднему россиянин может рассчитывать на 2 600 рублей, передает PRIMPRESS.

Данная выплата актуальна для тех, кто ранее был военным или служил в силовых структурах. Отмечается, что выплаты именно этой категории россиян проиндексировать на 8,6 процентов уже в скором времени. Такое решение уже было одобрено Советом Федерации РФ.

Кроме этого, помимо выплаты в марте россиянам придет компенсацию за январь и февраль. Так, проиндексированные военные пенсии могут равняться 33 тыс. рублей ежемесячно. Выходит, надбавка составит примерно 2 637 рублей.

Отмечается, что индексация страховых пенсий, которую получат другие россияне, будет 1 400 рублей. Это несмотря на то, что в процентном соотношении, выплаты были увеличены одинаково.

Известно, что рост военных пенсий коснется 3,6 млн граждан. Предъявлять права на получение таких выплат могут сотрудники СК и Росгвардии, МЧС, ФСБ, а также ФСИН.

Плюс ко всему, средства полагаются тем, кто проходил службу в советских партизанских отрядах и соединениях, или военнопленные. Чтобы получить пенсию у гражданина РФ должен быть опыт не меньше 20 лет. В том числе 12,5 — это военная служба. Возраст как минимум 45 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Российской Федерации, кто воспитывает в своей семье трех и более детей, получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут переведены на банковские карточки россиян.