Многодетных семей соцзащита порадует выплатой в 10 тыс. рублей

Жители Российской Федерации, кто воспитывает в своей семье трех и более детей, получат выплату в размере 10 тысяч рублей.

Как передает PRIMPRESS, в скором времени многодетным семьям станут выдавать от социальной защиты денежные пособия. Средства будут переведены на банковские карточки россиян.

Рассчитывать на выплату имеют право те граждане, у которых родился малыш с 2019 года. Отмечается, что сумма пособия равна прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе.

«Это должен быть третий малыш в семье или уже четвертый, пятый и так далее. Важно, что к такой семье отделения соцзащиты предъявляют требования по доходам. В среднем на одного члена такой семьи уровень заработка не должен превышать двух прожиточных минимумов», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, работающим россиянам рассказали о выплате до 15 600 рублей ежегодно.