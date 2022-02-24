На проспекте Ветеранов загорелась электроустановка

Пожар на проспекте Ветеранов мог случиться из-за короткого замыкания. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар на проспекте Ветеранов мог случиться из-за короткого замыкания. Фото: "Яндекс панорамы"

Сведения о пострадавших после пожара в Кировском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 24 февраля, что очевидцы пожара у дома № 36 по проспекту Ветеранов вызвали пожарных в 10:01.

Воспламенилась трансформаторная подстанция. Горение происходило на площади шести квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 15 человек личного состава и три единицы техники. Только через полтора часа, к 11:20 огонь удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар. Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Причина возгорания остается неизвестной.