В Кремле назвали условие для переговоров между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят преград к организации переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского — но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент России объявил принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. С новым обращением к россиянам глава государства выступил утром 24 февраля. В планы РФ не входит оккупация Украины, подчеркнул президент. По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

ЕС собирается ввести против Российской Федерации самый жесткий пакет санкций в истории сообщества. Это произойдет из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.