Автоэксперт рассказал о возможном уходе иностранных автомобильных брендов с российского рынка

Автоэксперт рассказал о возможном уходе иностранных автомобильных брендов с российского рынка
BMW. Фото: pixabay

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о возможном уходе иностранных автомобильных брендов с рынка России.

Эксперт допускает в потерю отечественным автомобильным рынком ведущих мировых концернов в ближайшее время. Он отметил, что это может произойти в случае введения самых жестких санкций в отношении России. По этой причине крупные компании могут прекратить вести свой бизнес в России, сообщает avtonovostidnya.ru.

С проблемами может столкнуться и российский завод «АвтоВАЗ», так как в производстве автомобилей используется часть иностранных запчастей.

По словам эксперта, для многих иностранных брендов Россия не является основным рынком. Поэтому есть вероятность, что некоторые производители могут свернуть не только производство на территории России, но и автомобильные поставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

автомобили авторынок автоэксперт


 

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