Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 7,5 тысячи зараженных за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 7 572 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 418 535 местных жителей. При этом 1 201 560 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 20 360 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Новосибирская область, где коронавирус подхватили еще 4 796 человек. Третье место у Красноярского края — 4 759 новых ковид-пациентов. В Москве 3 333 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.