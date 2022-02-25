Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 7,5 тысячи зараженных за сутки

Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 7,5 тысячи зараженных за сутки
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 7 572 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 418 535 местных жителей. При этом 1 201 560 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 20 360 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Новосибирская область, где коронавирус подхватили еще 4 796 человек. Третье место у Красноярского края — 4 759 новых ковид-пациентов. В Москве 3 333 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Тибетские монахи рассказали, что ждет Россию в этом году
Тибетские монахи рассказали, что ждет Россию в этом году
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 311 человек
Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 7,5 тысячи ...
Под угрозой ножа у петербуржца отобрали телефон, ювелирку и 5 банок консервов
С 1 марта россиянам впишут новый штраф в квитанции ЖКХ
Молодого человека в Петербурге задержали за обман пенсионеров на 3 млн рублей
Петербуржец за год ожидания своего жилья получил полмиллиона
Выдачу виз россиянам приостановили уже четыре страны
Дистанционная выдача сократила число больничных в Петербурге почти в 2 раза