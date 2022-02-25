В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 311 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 165 971 случай ковида. При этом выздоровели 116 230 пациентов, в том числе 672 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 302.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Новосибирская область, где коронавирус подхватили еще 4 796 человек. Третье место у Красноярского края — 4 759 новых ковид-пациентов. В Москве 3 333 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.