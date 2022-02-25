В мире коронавирусом заразилось более 431 млн человек

В мире коронавирусом заразилось более 431 млн человек
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 431 миллион, а число летальных исходов приближается к шести миллионам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 25 февраля в университет поступили сведения о 431 239 465 зараженных и 5 927 592 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,19 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 78 798 989. Далее следуют Индия (42 881 179), Бразилия (28 589 235).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 15 697 674. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 341 624.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.

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