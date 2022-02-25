26 февраля в Петербурге поднимется ветер до 20 м/с

26 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве в субботу, 26 февраля прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в пятницу, 25 февраля, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице задует очень сильный ветер.

26 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несмотря на то, что прогнозисты погоды предупреждали о надвигающейся опасности, рыбаки не смогли отказать себе в удовольствии удить рыбу. Свыше 250 рыбаков унесло в Охотское море на льдине у берега Сахалина. Люди напрасно проигнорировали информацию об опасности возникновения трещин на льду.