После убийства в Мариинской больнице Петербурга возбуждено уголовное дело

После убийства в Мариинской больнице Петербурга возбуждено уголовное дело
Пациент зарезал соседа по палате. Фото: Pixabay

После убийства пациента в палате Мариинской больницы возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в СУ СК по городу. Инцидент произошел утром 25 февраля.

Как полагает следствие, в палате Мариинской больницы 47-летний пациент в ходе ссоры ударил ножом в грудь своего 82-летнего соседа. От полученных ранений мужчина скончался.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росгвардия задержала мужчину в Петербурге за совершение особо тяжкого преступления.

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