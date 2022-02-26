Двое с электрошокером напали на девушку в салоне сотовой связи на Енотаевской

Двое молодых людей в темной одежде и масках напали на сотрудницу магазина сотовой связи в Выборгском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 25 февраля, на Енотаевской улице. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как один из мужчин повалил продавца и нанес ей несколько ударов ногой по лицу, а после начал ее душить. Мужчины также угрожали предметом, похожим на электрошокер.

По предварительным данным, злоумышленники совершили хищение товара.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. Грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.