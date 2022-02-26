Такси, маршрутка и троллейбус не смогли поделить Ленинский проспект

Массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Массовое ДТП с участием общественного транспорта произошло на Ленинском проспекте.

Дорожный инцидент случился вечером с пятницу, 25 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить маршрутка, троллейбус и легковой автомобиль службы такси. Судя по кадрам, транспортные средства полностью перегородили две полосы проезжей части.

Информация о пострадавших не приводится. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе Ленобласти. На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.