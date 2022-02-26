Президент Польши призвал немедленно принять Украину в Евросоюз

Анджей Дуда заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС должен быть предоставлен Украине немедленно. Фото: скриншот Instagram

Анджей Дуда заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС должен быть предоставлен Украине немедленно. Фото: скриншот Instagram

Президент Польши Анджей Дуда призвал в ускоренном порядке предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Польский лидер написал в Twitter, что республика выступает за принятие Украины в состав Евросоюза в экспресс-режиме. По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС должен быть предоставлен Украине немедленно, а сразу после этого нужно приступить к переговорам о членстве.

Также Анджей Дуда считает, что Украине нужно предоставить доступ к средствам из Евросоюза на восстановление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский потребовал срочно принять решение о принятии Украины в ЕС. Он также сообщил, что провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась дальнейшая действенная помощь Украине.