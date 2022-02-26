Президент Польши призвал немедленно принять Украину в Евросоюз

Президент Польши призвал немедленно принять Украину в Евросоюз
Анджей Дуда заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС должен быть предоставлен Украине немедленно. Фото: скриншот Instagram

Президент Польши Анджей Дуда призвал в ускоренном порядке предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Польский лидер написал в Twitter, что республика выступает за принятие Украины в состав Евросоюза в экспресс-режиме. По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС должен быть предоставлен Украине немедленно, а сразу после этого нужно приступить к переговорам о членстве.

Также Анджей Дуда считает, что Украине нужно предоставить доступ к средствам из Евросоюза на восстановление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский потребовал срочно принять решение о принятии Украины в ЕС. Он также сообщил, что провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась дальнейшая действенная помощь Украине.

анджей дуда евросоюз ес польша украина


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Польши призвал немедленно принять Украину в Евросоюз
Эксперт: россиянам не нужно бояться блокировки карт Visa и Mastercard
В Калининграде заявили, что воздушной блокады из-за закрытия неба Литвы не будет
Герб посольства России в Дублине облили краской
Части россиян по заявлению в ПФР выплатят по 15 000 рублей в марте
Италия из-за санкций против России потеряла почти 25 млрд евро с 2014 года
Эрмитаж экстренно закрыли из-за сообщения о минировании
Во Франции назвали причину задержания российского судна в проливе Ла-Манш