СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы

Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv
Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv

Средства массовой информации пишут, что появились новые сведения о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает в субботу, 26 февраля, Telegram-канал Mash.

Главу ЛДПР Владимира Жириновского пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, а также ввести в состояние медикаментозной комы.

По информации канала, в последние время состояние здоровья политика начало ухудшаться. Была информация, что Жириновский с трудом мог говорить и дышать. В связи с этим доктора перевели его на аппарат жизнеобеспечения.

Несмотря на это, в пресс-службе ЛДПР сообщили, что данные об ухудшении самочувствия Жириновского не соответствуют действительности. В партии считают, что состояние здоровья лидера ЛДПР стабильное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован.

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