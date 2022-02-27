Утром на Московском шоссе полыхал грузовик

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Ранним утром огонь охватил грузовик.

Возгорание случилось в воскресенье, 27 февраля, по адресу: Московское шоссе, 23. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:29. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в грузовом автомобиле марки «Газон» сгорели сгораемые части.

В 06:02 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подсобке магазине в Василеостровском районе произошел пожар. На 26 линии В.О. дом 7 в подсобном помещении магазина происходило горение площади 2 квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.