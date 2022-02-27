В России за сутки выявили более 116 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 116 093 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 16 291 116.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 769 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 350 927 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 137 596 человек. Общее количество выздоровлений достигло 13 458 910.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 4 616 человек. Третье место у Самарской области — 4 211 новых ковид-пациентов. В Москве 3 050 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мире коронавирус подхватили более 434 млн человек.