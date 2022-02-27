Песков: делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Песков заявил, что российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле. Фото: Кремль

Песков заявил, что российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле. Фото: Кремль

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил в разговоре с РИА Новости, что на переговоры с украинцами прибыла делегация РФ в составе представителей МИД, Минобороны и администрации президента.

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — сказал Песков.

В МИД Белоруссии заявили, что подготовились к встрече и сейчас решают протокольные вопросы.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Россией на территории Белоруссии. По его словам, он предложил Москве в качестве переговорной площадки Варшаву, Будапешт или Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении 975 военных объектов Украины.