В Ленобласти продавщица зарезала своего сожителя и упаковала тело в простыню

Труп мужчины гражданка могла оставить на полу веранды дома. Она завернула тело близкого человека в полиэтилен и простыню.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 27 февраля.

Когда стражи порядка прибыли на место случившегося, то нашли мертвое тело 48-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи и головы.

Подозреваемой в преступлении стала сожительница скончавшегося. 49-летняя продавщица продуктового магазина. Гражданку нашли очень быстро. На теле пострадавшего были следы ее рук.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилось видео задержания подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге. Мужчина нанес несчастной более десятка ударов ножом.