Лукашенко назвал «цветочками» конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что разразившийся на Украине конфликт может усугубиться.

«Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся спрятаться ни в каком бункере. Поэтому он призвал «прекратить войну» уже сегодня.

Президент РБ отметил, что Зеленскому нужно обращаться не к белорусскому народу, а к украинскому. Также он считает, что украинский лидер должен отвечать за все происходящее в его стране.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной.