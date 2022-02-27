Вячеслав Володин заявил, что Зеленский может потерять Украину

По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, глава Украины Владимир Зеленский может потерять Украину.

Принципиальная позиция лидера Украины Зеленского может грозить ему потерей своей страны. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что Зеленскому не нужен мир. А последствия этого решения явные.

«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — отметил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, в каком состоянии находится Владимир Жириновский.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов уже вступил в силу.