Вячеслав Володин рассказал, в каком состоянии находится Владимир Жириновский

О состоянии здоровья политика рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя гораздо лучше. Его состояние улучшилось.

Спикер нижней палаты парламента Володин объяснил, что лидер ЛДПР Жириновский, которого пришлось госпитализировать с омикрон-штаммом новой коронавирусной инфекции в Центральную клиническую больницу. Политик уже чувствует себя намного лучше.

Володин объяснил, что накануне общался с Владимиром Жириновским. Политику стало лучше. Ему хотелось сегодня выступить, однако врачи его не отпускали. Известный политик появится в зале уже в ходе мартовских заседаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов пришел на заседание фракции в Госдуме и рассказал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку.