Глава британского МИД пригрозила России конфликтом с НАТО

Лиз Трасс заявила, что действия России могут вылиться в конфликт с НАТО. Фото: скриншот Instagram

Лиз Трасс заявила, что действия России могут вылиться в конфликт с НАТО. Фото: скриншот Instagram

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что военная операция России на Украине может перерасти в конфликт с НАТО.

«Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе», — приводит слова Трасс РИА Новости.

По словам министра, если Запад не остановит действия России на Украине, то под угрозой окажутся и другие государства: в первую очередь страны Балтии, Польша и Молдова. Все это, как заявляет Трасс, может вылиться в конфликт с НАТО, но они не хотят этого.

Глава британского ведомства добавила, что экономические жертвы, которые придется понести Европе, не сравнятся с потерями Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко назвал «цветочками» конфликт на Украине.