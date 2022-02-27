Лукашенко предупредил, что через три дня на Украине начнется «мясорубка»

По словам Лукашенко, пока на Украине идет не война, а конфликт. Фото: Кремль

По словам Лукашенко, пока на Украине идет не война, а конфликт. Фото: Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если не остановить конфликт на Украине, то через несколько дней начнется «мясорубка».

По словам белорусского лидера, пока на Украине идет не война, а конфликт, но если его не остановить, то он превратится в «мясорубку».

«Я бы даже сейчас это не назвал войной, это конфликт. А через день, два будет война, а через три дня — мясорубка», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Кроме того, как отмечает президент РБ, в Белоруссии произошла информационная война, которая оказалась не такой уж и страшной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко предупредил, что разразившийся на Украине конфликт может усугубиться. Он назвал происходящее на Украине «цветочками».