Лукашенко предупредил, что через три дня на Украине начнется «мясорубка»

Лукашенко предупредил, что через три дня на Украине начнется &#171;мясорубка&#187;
По словам Лукашенко, пока на Украине идет не война, а конфликт. Фото: Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если не остановить конфликт на Украине, то через несколько дней начнется «мясорубка».

По словам белорусского лидера, пока на Украине идет не война, а конфликт, но если его не остановить, то он превратится в «мясорубку».

«Я бы даже сейчас это не назвал войной, это конфликт. А через день, два будет война, а через три дня — мясорубка», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Кроме того, как отмечает президент РБ, в Белоруссии произошла информационная война, которая оказалась не такой уж и страшной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко предупредил, что разразившийся на Украине конфликт может усугубиться. Он назвал происходящее на Украине «цветочками».

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