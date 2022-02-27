В пожар в Лужском районе сгорел человек

В воскресенье, 27 февраля, в пожаре, случившемся в Лужском районе Ленинградской области, сгорел человек.
Информацию о чрезвычайном происшествии в двухэтажном кирпичном доме прислали в экстренные службы днем, передает «Леноблпожспас».
Все произошло примерно в 14 часов в поселке Волошово. Спасателей вызвали очевидцы происходящего.
Происшествие случилось в 14:00 по местному времени в поселке Волошово, Лужского района Ленобласти. Соседи хоть и вызвали пожарных, однако местные сумели самостоятельно локализовать огонь еще до приезда МЧСников.
Пожар потушила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба, дежурная смена 135 пожарной части.
К сожалению, не обошлось и без пострадавших. На месте пожара нашли тело. Пока личность человека не установлена.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в «трешке» на Бухарестской улице.