В пожар в Лужском районе сгорел человек

В пожар в Лужском районе сгорел человек
В пожаре погиб человек. Фото: pixabay

В воскресенье, 27 февраля, в пожаре, случившемся в Лужском районе Ленинградской области, сгорел человек.

Информацию о чрезвычайном происшествии в двухэтажном кирпичном доме прислали в экстренные службы днем, передает «Леноблпожспас».

Все произошло примерно в 14 часов в поселке Волошово. Спасателей вызвали очевидцы происходящего.

Происшествие случилось в 14:00 по местному времени в поселке Волошово, Лужского района Ленобласти. Соседи хоть и вызвали пожарных, однако местные сумели самостоятельно локализовать огонь еще до приезда МЧСников.

Пожар потушила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба, дежурная смена 135 пожарной части.

К сожалению, не обошлось и без пострадавших. На месте пожара нашли тело. Пока личность человека не установлена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в «трешке» на Бухарестской улице.

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