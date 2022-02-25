Спасатели потушили пожар в «трешке» на Бухарестской

В пятницу, 25 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании произошло в 15:53 мск. На Бухарестской улице, дом 23, корпус 1 в трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 16:18 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.