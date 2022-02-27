Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства

Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны России.

Ведомству сообщили о том, что необходимо перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

По словам лидера России, высшие должностные лица стран НАТО могут проявлять агрессию в отношении РФ.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере… но высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — объяснил Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции, введенные страной в отношении российского лидера Владимира Путина, являются символическими, так как маловероятно, что у президента РФ есть какие-либо активы в этом государстве.