Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства

Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства
Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны России. Фото: Кремль

Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны России.

Ведомству сообщили о том, что необходимо перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

По словам лидера России, высшие должностные лица стран НАТО могут проявлять агрессию в отношении РФ.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере… но высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — объяснил Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции, введенные страной в отношении российского лидера Владимира Путина, являются символическими, так как маловероятно, что у президента РФ есть какие-либо активы в этом государстве.

минобороны особый режим путин Россия


 

Новости партнеров
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства
В пожар в Лужском районе сгорел человек
В Белом доме заявили, что банковскую систему России ждет «свободное падение»
Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни после выхода РФ из ...
Италия, Франция, Нидерланды и Норвегия закрыли небо для России
Всего пару штук: врач назвал орех, избавляющий от хронической усталости
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории РФ
Генпрокуратура напомнила россиянам об уголовной ответственности за измену Родине