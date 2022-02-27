Изобретение ученых ЛЭТИ поможет восстановить исторические документы

Изобретение ученых ЛЭТИ поможет восстановить исторические документы
Изобретение Университета ЛЭТИ поможет восстановить исторические документы. Фото: Pixabay

Ученые из лаборатории телевидения университета ЛЭТИ доказали, что все тайное становится явным.

С помощью их изобретения появится возможность изучать выцветшие тексты прошлого. Это можно назвать настоящим прорывом в области хранения и восстановления архивной документации. Гипер-спектральный сканер позволяет считывать угасший от времени текст, который уже не видно глазу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Гипер-спектральный сканер похож на офисный. Однако в отличие от него он получает изображение объекта не в классических трех каналах, а в 224 — видимого и инфракрасного диапазона. В результате каждый пиксель сканируемого изображения намного больше информации. По такому же принципу созданы приборы, успешно применяемые в медицине для диагностики онкологии и в криминалистике для определения подлинности документов.

В первую очередь в архивном комитете готовятся восстанавливать документы времен ВОВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ предложили обнаруживать и лечить СДВГ у собака с помощью искусственного интеллекта. В результате совместной работы петербургских, израильских и британских ученых, при содействии французской ветеринарной клиники Тивольвер, удалось создать инструмент, способный устанавливать наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности у собак.

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Изобретение ученых ЛЭТИ поможет восстановить исторические документы
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