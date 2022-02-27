Ночью на Софийской улице в гараже сгорел автомобиль

В ночь на 28 февраля во Фрунзенском районе Петербурге произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:00 мск. На Софийской улице, д.6 к.6, горел бетонный гараж площадью 6х5 м.кв. по всей площади, во внутри стоящем легковом автомобиле сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:05 мск.Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.