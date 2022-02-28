В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 985 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 985 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 985 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Новые случи заражения выявили в населенных пунктах 47 региона. Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрировано 169 654 случая COVID-19.

Еще 867 человек побороли болезнь, за все время пандемии выздоровело 118 434 человека. Скончались за сутки 7 человек, всего подтвердили 3 319 летальных исходов пациентов с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция особенно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. в частности, заражение вирусом негативно влияет на сердце, сосуды, легкие, головной мозг и нервную систему. У переболевших COVID-19 могут возникнуть инфекционные заболевания сердца, такие как перикардит и эндокардит.

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