Кардиолог назвал витамины, необходимые для сердца после перенесенного COVID

Кардиолог назвал витамины, необходимые для сердца после перенесенного COVID
Существует несколько эффективных способов улучшить здоровье сердца. Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция особенно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал кардиолог Игорь Гончаров.

По его словам, в частности, заражение вирусом негативно влияет на сердце, сосуды, легкие, головной мозг и нервую систему. У переболевших COVID-19 могут возникнуть инфекционные заболевания сердца, такие как перикардит и эндокардит.

Медик отметил в беседе с Pravda.ru, что для поддержания работы сердца необходимо употреблять витамины B, D, а также цинк. Но перед этим необходимо слать анализы и проконсультироваться с врачом, добавил Гончаров. Также помочь сердцу можно, занимаясь физическими нагрузками.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала факторы, влияющих на иммунитет после коронавируса.

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