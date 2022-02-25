Названы факторы, влияющих на иммунитет после коронавируса

У человека может начаться иммунодефицит при тяжёлом течении ковида. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

У человека может начаться иммунодефицит при тяжёлом течении ковида. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сам коронавирус не может вызвать иммунную дисфункцию, однако она может появиться после тяжелого течения инфекции. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, все нарушение иммунитета определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления, а также если они затрагивают ключевые функции организма, тем заметнее эффект.

Крючков подчеркнул в беседе с Ura.ru, что такой иммунодефицит проявит себя лишь на некоторое время.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется.