В ЛДПР раскрыли подробности о состоянии Жириновского

В ЛДПР раскрыли подробности о состоянии Жириновского
Владимиру Жириновскому становится лучше. Фото: скриншот Instagram

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку.

Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля. Политику требуется время на реабилитацию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

В ЛДПР отметили, что медики сами решают, какие средства лечения нужно применять. И добавили, что сообщения анонимных источников об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилась информация о подключении Жириновского к ИВЛ, а также ввели в состояние медикаментозной комы.

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