У жилого дома на Передовиков полыхал легковой автомобиль

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил легковой автомобиль.

Возгорание случилось в понедельник, 28 февраля, по адресу: проспект улица Передовиков, 29, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:24. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в автомобиле марки «Chevrolet» выгорел моторный отсек.

В 13:45 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 1 единицы техники и 5 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один автомобильный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Пожар тушили пять человек личного состава МЧС с привлечением одной единицы техники. С огнем справились к 12:18. Иномарка сгорела полностью, остались только несгораемые части.