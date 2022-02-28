У жилого дома на Передовиков полыхал легковой автомобиль

У жилого дома на Передовиков полыхал легковой автомобиль
Пожар случился на улице Передовиков. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил легковой автомобиль.

Возгорание случилось в понедельник, 28 февраля, по адресу: проспект улица Передовиков, 29, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:24. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в автомобиле марки «Chevrolet» выгорел моторный отсек.

В 13:45 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 1 единицы техники и 5 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один автомобильный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Пожар тушили пять человек личного состава МЧС с привлечением одной единицы техники. С огнем справились к 12:18. Иномарка сгорела полностью, остались только несгораемые части.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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