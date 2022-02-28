Эксперт предположил, что в России цены на «вторичку» могут упасть до 30%

Эксперт предположил, что в России цены на "вторичку" могут упасть до 30%. Фото: pixabay

Эксперт предположил, что в России цены на "вторичку" могут упасть до 30%. Фото: pixabay

В настоящее время давление высоких ипотечных ставок на рынок вторичного жилья в России может сыграть свою роль, и к концу года цены могут снизиться на 25-30%, считает эксперт.

Гендиректор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что к концу 2022 года цены на «вторичку» в России могут упасть вплоть до 30%. Об этом сообщают РИА Недвижимость.

Хусаинов заявил, что ставка в 14% годовых сильно замедляет рынок недвижимости, а когда этот показатель превышает 16% покупки жилья на ипотеках сводятся до минимума, что критично для рынка. Сегодня, 28 февраля, ЦБ поднял ставку до 20% годовых.

По мнению эксперта, в случае, если настоящая ситуация, в том числе и с ключевой ставкой, затянется, то спрос на жилую недвижимость может упасть на половину уже во втором и третьем квартале.

На сегодняшний день, как считает эксперт, выигрывают те, кто продал недвижимость и сможет приобрести новое жилье на волне снижения его стоимости.

Хусаинов отметил, что рынку новостроек сейчас нужны субсидирование процентных ставок на проектное финансирование и сохранение льготных программ ипотечного кредитования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты предостерегли россиян от ипотечных кредитов в ближайшее время. На настоящий момент слишком много неопределенности, также внесло свою долю сомнения поднятая ключевая ставка Центробанка до 20% годовых.