В середине июля четыре района Петербурга соединит новый маршрут № 275

В середине июля четыре района Петербурга соединит новый маршрут № 275
В середине июля четыре района Петербурга соединит новый маршрут № 275. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Летом по улицам Выборгского, Калининского, Петроградского и Василеостровского районов начнут ходить новые автобусы маршрута № 275.

Автобусы № 275 начнут работу с 15 июля и станут заменой закрываемой маршрутки К-10. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Свое движение новые автобусы будут начинать у станции метро «Василеостровская». После этого транспорт продолжит движение мимо «Петроградской», «Лесной», «Политехнической». Конечным пунктом, куда прибудет автобус, станет Придорожная аллея.

Вместимость автобусов предполагает до 80 пассажиров. Транспорт будет ходить от остановок с интервалом в 14-15 минут, когда город загружен, и 16-20 минут в остальное время, включая выходные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса. Это первый этап реализации обновления транспортной модели, всего их три.

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