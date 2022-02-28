В понедельник Смольный обсудит с бизнесом смягчение ковидных ограничений и QR-коды

В понедельник Смольный обсудит с бизнесом смягчение ковидных ограничений и QR-коды. Фото: Gazeta.SPb.ru

В понедельник Смольный обсудит с бизнесом смягчение ковидных ограничений и QR-коды. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Санкт-Петербурге 28 февраля правительство планирует организовать встречу с представителями бизнеса, на которой на обсуждение будет вынесено ослабление коронавирусных ограничений и отмена QR-кодов.

Обсуждение смягчения некоторых ковидных мер проведет в понедельник вице-губернатор Борис Пиотровский. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на участников встречи.

Предметом обсуждения, на которое приглашены представители экспертных советов по торговле и общепиту, являются QR-коды. Кроме того на встрече могут быть рассмотрены вопросы, касающиеся увеличения числа посетителей мероприятий, которые могут быть проведены без согласования. В настоящий момент численность таких мероприятий не должна превышать 20 человек.

Сообщается, что само решение об отмене QR-кодов было принято еще на той неделе, но его подписание было отложено до встречи с бизнесом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что QR-код на основании теста на антитела могут получить только те жители Петербурга, у которых нет сертификата о пройденной вакцинации.