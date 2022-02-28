Весна встретит жителей Ленобласти температурными качелями

В Ленинградской области весна начнется с теплой и сухой погоды. Ночью столбики термометров опустятся до -12, а днем потеплеет до +6 градусов

В ночь на вторник, 1 марта, в регионе ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -2…-7 градусов, местами похолодает до -10…-12. В дневное время будет малооблачно, потеплеет до +1…+6 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», обойдется без осадков. Ночью и утром местами дымка. Ветер подует с юго-запада.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый месяц весны световой день увеличится – уже через две недели к нему прибавится больше часа. Погода начнет меняться, и главным образом это отразится на температуре воздуха. Но насколько быстро весна начнет вступать в свои права, определит взаимодействие атмосферы и океана.