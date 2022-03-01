Трехкомнатная квартира час полыхала на Новочеркасском проспекте

Под\жар случился в доме на Новочеркасском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

Под\жар случился в доме на Новочеркасском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 1 марта, по адресу: Новочеркасский проспект, дом 49/20. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:30. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, на кухне обгорела плита и обстановка на площади 1,5 квадратных метра.

В 1:25 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у жилого дома на Передовиков полыхал легковой автомобиль. В автомобиле марки «Chevrolet» выгорел моторный отсек.