Mastercard заблокировал доступ к сети ряду финансовых институтов России

Mastercard заблокировал доступ к сети ряду финансовых институтов России
Такая мера была приведена в действие в результате распоряжений о санкциях против России. Фото: pixabay

Некоторые финансовые институты лишились доступа к платежной системе Mastercard.

Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее решение принято в рамках реализации американских санкций против России.

Как сообщили «РИА Новости», Mastercard в ближайшие дни еще продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы полностью соблюсти уже имеющиеся обязательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому вводятся контрсанкции в отношении США и примкнувших к ним иностранных государств, а также международных организаций.

Напомним, в условиях новых санкций экономисты советуют отказаться от лишних трат: перестать посещать салоны красоты, заказывать еду, пользоваться такси. Важно иметь подушку безопасности и внимательно следить за тратами.

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