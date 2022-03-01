Уборочная техника обошла стороной Выборгский и Калининский районы утром 1 марта

Уборочная техника обошла стороной Выборгский и Калининский районы утром 1 марта
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование. Всего на линию вышли 382 машины.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также активно чистят Приморский, Невский, Красногвардейский, Кировский и другие районы.

Меньше машин в Выборгском и Калининском районах, а также в Красносельском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля оплатить проезд в наземном транспорте Северной столицы можно будет четырьмя способами.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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Уборочная техника обошла стороной Выборгский и Калининский районы утром 1 марта
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