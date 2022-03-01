Байден заявил об отсутствии угрозы ядерной войны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Фото: скриншот Instagram

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Фото: скриншот Instagram

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оценил вероятность ядерной войны.

По его словам, американцам не следует опасаться конфликта с применением ядерного оружия.

«Нет», — отметил американский лидер на вопрос об угрозе ядерного конфликта в мире, выступая в Белом доме. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский признался в неудовлетворенности переговорами с Россией. Он подчеркнул, что состоялся только первый раунд диалога.

Напомним, переговоры Москвы и Киева прошли 28 февраля на территории Белоруссии. Они длились почти пять часов. Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.