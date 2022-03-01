Квартирный пожар разгорелся во вторник днем на Пионерской улице

Квартирный пожар разгорелся во вторник днем на Пионерской улице
Квартирный пожар разгорелся во вторник днем на Пионерской улице. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петроградском районе Санкт-Петербурга спасатели тушат квартирный пожар в одном из жилых домов на Пионерской улице.

Около 14:35 в экстренные службы поступило сообщение, что на Пионерской улице, 61 загорелась трехкомнатная квартира.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Оказалось, что пострадавшая квартира площадью 50 квадратных метров успела обгореть на площади 5 квадратных метров.

В 14:53 пожар удалось локализовать. На месте работают 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу квартирный пожар новости СПб пионерская улица


 

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