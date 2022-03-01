«Замены нет»: блюда российских ресторанов исчезают из-за импортной продукции в составе

&#171;Замены нет&#187;: блюда российских ресторанов исчезают из-за импортной продукции в составе
Блюда российских ресторанов исчезают из-за импортной продукции в составе. Фото: Pixabay

На фоне нарушения логистических цепочек российские рестораны вынуждены искать замену импортным продуктам, которые входят в состав части блюд. В некоторых случаях это сделать получается, но часть продуктов заменить пока невозможно, из-за чего позиции со страниц меню заведений начали пропадать.

Некоторые заведения уже начали убирать из меню блюда с теми ингредиентами, которые невозможно заменить отечественными аналогами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Владелец White Rabbit Family Борис Зарьков поделился, что ресторанам холдинга удалось найти замену поставлявшемуся из Японии тунцу. Об изменения заявили и совладелец ресторанного холдинга Tigrus Хенрик Винтер, и партнер «Моремании» Артем Ломизе. Они сообщили, что меню их сети также потерпит изменение.

По словам Ломизе, примерно 40% импортной продукции приходится на рестораны среднего сегмента, а в более высокобюджетных заведениях доля такой продукции еще выше.

Хенрик Винтер заключил, что есть такие продукты, замену которым найти нельзя. Речь идет о тунце, оливковом масле, осьминоге, рукколе и романо.

Больше всего проблем, как отметила глава HoReCa (крупного поставщика морепродуктов «Ла Маре») Юлия Гузева, образовалось с поставкой продуктов из стран Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завод Hyundai временно приостанавливает свою работу в Северной столице. Это связано с недостатком комплектующих и проблемой их поставки.

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