Российские торговые сети ограничат до 5% наценки на социально значимые товары

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в 5 %. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в 5 %. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российские торговые сети «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в 5 %.

«Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора», – сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве отмечают, что такое решение повысит доступность продуктов для россиян. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно

Отметим, что ООО «О»Кей» и АО «Тандер»(торговая сеть «Магнит») вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года.

Экономисты советуют отказаться от лишних трат: перестать посещать салоны красоты, заказывать еду, пользоваться такси. Важно иметь подушку безопасности и внимательно следить за тратами. Также россиянам посоветовали обновить технику дома. Речь идет не о новой духовке или кофемашине, а например, о компьютере или телефоне с помощью которого человек работает. Гражданам заявили, что необходимо выбросить из головы мысли о покупке валюты. Специалисты уверяют, что делать это уже поздно. Простой обыватель может лишиться последних сбережений из-за нестабильного курса. Жителям РФ порекомендовали вложить имеющиеся средства в самообразование. В условиях экономического кризиса, который может вскоре случиться, полезно будет получить новую квалификацию, чтобы даже при потере работы в одной сфере без труда перейти в другую.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против санкций Запада.